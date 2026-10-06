Фаворитите не трепнаха: Кейн разби Чехия, Испания обърна Хърватия

Испания и Англия завършиха успешно октомврийския си прозорец в Лигата на нациите. Европейският шампион трябваше да прави обрат при тежкото си гостуване на Хърватия, но стигна до победата с 2:1 и остана с перфектен актив от 12 точки. На "Уембли" пък Англия не остави шансове на Чехия и спечели с 3:0, а голямата фигура отново беше Хари Кейн.

Кейн отпразнува мач №125 с два гола

Англия поведе в 27-ата минута, когато Владимир Цоуфал засече в собствената си врата центриране на Кейн. Капитанът на "трите лъва" сам нанесе следващите два удара. В 40-ата минута Морган Роджърс му подаде отлично и нападателят реализира отблизо за 2:0. Това беше неговият 90-и гол с националната фланелка.

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В 57-ата минута Кейн се разписа отново, този път с глава след центриране от корнер, и оформи крайното 3:0. Вечерта беше специална за нападателя и по друга причина - той записа своя мач №125 за Англия и се изравни с легендарния Питър Шилтън. Така тимът на Томас Тухел записа трета поредна победа след успехите над Чехия и разгрома със 7:0 срещу Хърватия.

Испания трябваше да обръща в Сплит

Далеч по-трудно беше за Испания. Хърватите реагираха силно след тежкото поражение от Англия и поведоха още в 17-ата минута. Иван Перишич довкара отбита от Унай Симон топка и реализира своя гол №40 за националния отбор.

Испания имаше проблеми през първото полувреме, но Луис де ла Фуенте промени картината с включването на Микел Мерино на почивката. Натискът на "Ла Роха" даде резултат в 61-ата минута, когато именно Мерино изравни след подаване на Дани Олмо.

Положението на домакините стана още по-тежко в 79-ата минута, когато Перишич получи втори жълт картон и остави Хърватия с човек по-малко. Испания използва численото си предимство и стигна до пълния обрат за 2:1.

С четвъртата си победа в четири срещи испанците продължават да водят в група А3 с 12 точки, докато Англия ги следва с 9.

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