18 октомври 2025, 18:56 часа 624 прочитания 0 коментара
Холанд не спира да бележи за Ман Сити, Челси пак игра с 10, а Груев топли пейката при загуба на Лийдс

Челси отново игра с 10 човека за поредна седмица, Лийдс отново загуби без Груев, а Ерлинг Холанд не може да спре да вкарва за Манчестър Сити. Мачовете от 8-ия кръг на английската Висша лига отново предложиха много емоции в съботния следобед. По-късно тази вечер Арсенал ще гостува на Фулъм, а гвоздеят в програмата остава дербито между Ливърпул и Манчестър Юнайтед, което ще се изиграе в неделя на "Анфийлд". Ето и резултатите от съботния ден:

Челси "уволни" Анге Постекоглу

Челси се наложи с класическа победа от 3:0 над Нотингам Форест. "Сините" от Лондон си осигуриха трите точки с два бързи гола в рамките на три минути на Джош Ачеампонг и Педро Нето в началото на втората част. Малко след това удар на Нико Уилямс разтресе напречната греда. В 84-а минута Рийс Джеймс сложи точка на спора, отбелязвайки третото попадение. Секунди след това гостите останаха с човек по-малко на терена за пореден мач, когато Мало Густо получи втория си жълт картон. С успеха Челси се изкачи на четвърто място в класирането с 14 точки, докато Нотингам Форест е 17-и само с 5. След края на срещата ръководството на "червените" уволни старши треньора Анге Постекоглу след само осем мача начало.

Рийс Джеймс, Челси

Сити се върна на върха в Англия поне за малко

Малко след това започнаха останалите мачове, най-интересният от които беше Манчестър Сити срещу Евертън. Двата тима не успяха да се развихрят през първото полувреме и се оттеглиха на почивката без голове, но "гражданите" се отпушиха през втората част. Два гола на Ерлинг Холанд в рамките на пет минути донесоха трите точки на Сити и оформиха крайното 2:0. До края на срещата норвежецът пропусна няколко възможности да завърши хеттрика си. С тази победа тимът на Пеп Гуаридола се изравни по точки с лидера Арсенал и временно оглави класирането.

Останалите срещи от 8-ия кръг:

Междувременно Лийдс записа трети пореден мач без успех. "Белите" допуснаха поражение с 2:0 от отбора на Бърнли. Първото попадение в срещата отбеляза Чимуаня Угочукву, а Лум Чауна сложи точка на спора. Българският национал Илия Груев, който играе в редиците на Лийдс, отново не записа игрово време. В останалите срещи приятната изненада Съндърленд продължи успешната си кампания и записа победа с 2:0 над Уулвърхямптън. Кристъл Палас и Борнемут се развихриха с пет попадения в мач, завършил 2:3 в полза на "черешите", а Брайтън победи Нюкасъл с 2:1. В 19:30 часа започва срещата между Фулъм и лидера в класирането Арсенал.

Дария Александрова
