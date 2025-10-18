Барселона се спаси от чутовна издънка срещу 17-ия в Ла Лига

Барселона се размина с победата за трети пореден мач. Каталунците победиха с 2:1 с Жирона в мач от 9-ия кръг на испанската Ла лига. Голямата звезда Ламин Ямал се завърна в игра за състава на Ханзи Флик, но не успя да помогне на своя тим и бе изваден през второто полувреме. Педри бе точен за Барса през първата част, преди Аксел Витсел да изравни минути по-късно. Гол на Роналд Араухо в заключителните секунди донесе трите точки за тима на Флик. Така каталунците прекъснаха серията си без победа, след като в миналия кръг бяха разгромени с 1:4 от Севиля, а преди това загубиха от ПСЖ в Шампионска лига.

Каталунците успяха да победят 17-ия в Ла лига

Домакините натиснаха от самото начало и още в 13-а минута откриха резултата. Автор на първото попадение стана Педри, който намери целта без да гледа към вратата. Изненадващо обаче веднага след това отборът на Флик позволи на състава на Жирона да се изнесе напред и да започне да атакува. Грешката на каталунците бе наказана седем минути по-късно, когато Аксел Витсел изравни с атрактивно попадение. Секунди след това Шчесни спаси Барса от сигурен втори гол, отразявайки удара на излезлия сам срещу него Ванат. А веднага след това гредата попречи на Жирона да излезе напред в резултата.

В 30-ата гредата спаси и Жирона. Маркъс Рашфорд изпълни чудесен пряк свободен удар, който разтресе вратата на Пауло Газанига. В края на полувремето футболисти на гостите пропиляха две добри възможности сами пред вратаря. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 1:1.

Араухо измъкна трите точки за Барса

Каталунците излязоха през втората в част в търсене на победата. Влезлият на почивката Фермин Лопес бе в центъра на вниманието в първите минути, като пропусна добър шанс, а след това нацели страничната греда. В 61-вата, след поредното разбъркване в наказателното поле на Жирона, Пау Кубарси насочи топката в мрежата, но голът не беше зачетен заради нарушение в атака.

Ханзи Флик предприе още смени и извади Ламин Ямал и Педри. Това не даде особен резултат, тъй като в следващиете минути единствен Маркъс Рашфорд се опита да изведе Барса обратно напред, но неуспешно. До края на мача не се стига до нищо интересно, освен червения картон на Ханзи Флик. Така беше до 93-а минута, когато Роналд Араухо отбелязва победния гол и донесе трите точки на Барселона.

