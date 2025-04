Фенербахче направи паметен обрат! Бивш съотборник на Роналдо блести, a Моу пак твори! (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Фенербахче постигна изключително важен успех с 4:1 над Трабзонспор в двубой от 30-ия кръг на турската Суперлига. В герой за "жълтите канарчета" се превърна бившият съотборник на Кристиано Роналдо в Ал Насър - Андерсон Талиска, който се появи от скамейката и блесна с хеттрик. Милан Шкриняр също се разписа за истанбулския гранд. Преди тях Денис Драгуш бе открил резултата.

В първия четвърт час на "Шюкрю Сараджоолу" опасности не липсваха. Мюлдюр и Джеко пропуснаха. В 20-ата минута Джеко изведе Сен Максимен на стрелкова позиция. Ударът на крилото се разходи успоредно на голлинията, но не се оплете в мрежата. 120 секунди по-късно попадение на Зубков бе отменено заради засада. В 29-ата минута Банза уцели греда. Фенербахче отговори. Уурджан Чакър демонстрира рефлекс и спря Фред, а шут Шимански срещна напречния стълб.

В 39-ата минута Ливакович се отчете с намеса. Вратарят обаче остана безпомощен в края на първата част, когато Драгуш изведе Трабзон напред. На старта на второто полувреме "жълтите канарчета" получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение срещу Самуел. Появилият се на почивката Талиска се нагърби с изпълнението и изравни. В 60-ата минута Шкриняр се оказа най-съобразителен в наказателното поле на съперника, за да осъществи пълен обрат.

4 след това Талиска засече пас на Сен Максимен за 3:1. В заключителната фаза бразилецът вкара шедьовър за крайното 4:1. След края на сблъсъка старши треньорът на "фенерите" Жозе Моуриньо блесна с изказване. Той бе върнат до скандала с наставника на Галатасарай Окан Бурук преди дни. След последния съдийски сигнал на четвъртфинала за Купата на Турция между двата тима португалецът хвана своя колега за носа, заради което рискува сериозно наказание.

"Кадрите са много по-добри от хиляди думи. Изображенията говорят сами за себе си. Всички са го видели, сигурен съм, че от Холивуд също са видели тези кадри", каза Специалния и намекна, че Бурук е преиграл.

Автор: Джем Юмеров

The Turkish Football Federation has banned Jose Mourinho for three matches for "unsportsmanlike behaviour". pic.twitter.com/Eu0Np3JnSZ