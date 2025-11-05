Любопитно:

Флорентино Перес взе решение - Винисиус Жуниор приключи с Реал Мадрид!

Ръководството на испанския футболен клуб Реал Мадрид е решило да продаде бразилския нападател Винисиус Жуниор през лятото на 2026 година, твърди вестник "Билд". Окончателното решение е взето след инцидента в мача срещу Барселона. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е уморен от провокативното поведение на играча и иска да покаже, че никой не е по-важен от клуба.

Търпението на Флорентино Перес към Винисиус се изчерпа след Ел Класико

На 26 октомври Реал Мадрид победи Барселона с 2:1 у дома в дербито от испанското първенство, като Винисиус беше сменен в 72-ата минута. Тогава бразилецът реагира емоционално на решението и каза на старши треньора Шаби Алонсо: "Защо винаги аз? Напускам клуба, напускам". След това той се извини на отбора и на треньора.

Винисиус Жуниор

25-годишният Винисиус играе за Реал Мадрид от 2018-а, като е спечелил три титли на Испания и две титли от Шампионската лига. Бразилецът е изиграл 335 мача за Реал, отбелязвайки 111 гола и записвайки 87 асистенции. Полузащитникът има и 43 двубоя за бразилския национален отбор, отбелязвайки 8 попадения.

По-рано "Indykaila News" съобщи, че саудитският Ал-Ахли е започнал преговори с Реал Мадрид за трансфера на Винисиус. Според съобщенията, те са предложили 345 милиона евро, ако страните решат да не удължат договора му, който е до лятото на 2027 година. Трансферът на Винисиус може да се превърне в най-скъпия в историята на футбола. Настоящият рекорден трансфер е този на бразилския нападател Неймар от испанския Барселона във френския шампион Пари Сен Жермен през лятото на 2017-а за 222 милиона евро.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
