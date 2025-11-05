Младата звезда на ПСЖ е новото „Златно момче“: Христо Стоичков го нарече „феноменален“

Младата звезда на ПСЖ Дезире Дуе е новият носител на наградата за най-добър играч до 21 години. Той грабна „Golden boy“ след като изнесе страхотен сезон с парижани. Дуе записа 69 мача, в които вкара 19 гола и даде 19 асистенции. С негова помощ ПСЖ спечели цели 5 трофея – Шампионска лига, титлата в Лига 1, Купата на Франция, Суперкупата на Франция и Суперкупата на Европа. Най-голямата сцена, на която Дуе блесна миналата година беше финалът на Шампионска лига. В разгрома с 5:0 над Интер французинът вкара два гола и даде една асистенция.

Христо Стоичков: „Наистина беше фоеноменален!“

Церемонията, на която се връчи наградата, е организирана от „Тутоспорт“. Наградите бяха присъждани от специално жури, съставено от легенди на футбола, сред които беше и Христо Стоичков. Други големи имена от борда на легендите бяха Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща. Камата поздрави младия талант с публикация в социалните мрежи: „Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата Златното момче на годината! Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб! Голямо браво на моите приятели от Tuttosport, които организират анкетата за най-значимите таланти в света“.

Още: Голямо признание: Испанският вестник „Марка“ нареди Хулио Веласкес до Шаби Алонсо, Луис Енрике и Микел Артета