Вече знаем кой футболист от Висшата лига е бил заплашен с пистолет

Вчера стана ясно, че полицай е задържал мъж, който е заплашвал футболист от Висшата лига с пистолет на 6 септември в Лондон. Въоръженият е бил агент на играча. От лондонската полиция потвърдиха, че има арестуван мъж на 31 години по случая. Последва интересно разкритие – от италианския сайт Tuttomercatoweb написаха, че въпросният футболист е Дестини Удоджи от Тотнъм. Това доведе до официално изявление от клуба днес, с което потвърдиха, че италианецът е бил заплашен.

Дестини Удоджи не е бил единственият потърпевш

Ето какво написаха „шпорите“: „Оказваме подкрепа на Дестини и неговото семейство от момента на инцидента и ще продължим да го правим. Тъй като въпросът е от правно естество, не можем да коментираме повече“. От BBC споделиха още по темата: „Друг мъж на около 20 години също е бил изнудван и заплашван от същото лице. 31-годишен мъж е арестуван в понеделник, 8 септември, по подозрение в притежание на огнестрелно оръжие с намерение за сплашване, изнудване и шофиране без книжка. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава“.

Тотнъм е непобеден в Шампионска лига

Тотнъм е на 6-то място във Висшата лига със 17 точки, които спечели в 10 мача – 5 победи, 2 равенства и 3 загуби. Следващата им среща от английския елит е домакинство на Манчестър Юнайтед, което ще се играе на 8 ноември, събота, от 14:30 ч. В Шампионската лига Тотнъм все още е непобеден. „Шпорите“ спечелиха 8 точки от 4 мача – 2 победи и 2 равенства, след като вчера разгромиха Копенхаген с 4:0. Това ги нарежда на 7-мо място в основната фаза на Турнира на богатите.

