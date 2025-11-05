Трус в Барселона! Ханзи Флик пожела да напусне

Войната в Украйна:

Наставникът на Барселона Ханзи Флик възнамерява да напусне клуба в края на сезон 2025/26, съобщава ABC.

Според информацията, 60-годишният германец е казал на треньорския си щаб, че иска да си тръгне поради умора, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.

Флик е в Барселона от лятото на 2024 г. Под негово ръководство каталунците са изиграли 74 мача: 54 победи, 8 равенства и 12 загуби.

Този сезон Барселона има 25 точки и е втора в Ла Лига. В Шампионската лига отборът е 11-ти с 6 точки от 3 мача.

