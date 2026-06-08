Галатасарай дава 15 милиона евро на суперзвезда изритана от Ювентус

Турският гранд Галатасарай се подготвя за още един звезден трансфер. Става дума за сръбския национал Душан Влахович. Към момента той е свободен агент, след като договорът му с Ювентус изтича в края на юни и няма да бъде подновен. През изминалия сезон отборът от Истанбул успя да привлече в състава си Виктор Осимен и Лерой Сане.

Душан Влахович е на крачка от трансфер в Галатасарай срещу умопомрачителна заплата

"Гадзета дело спорт" твърди, че "Джим Бом" са предложили на нападателя сума, която възлиза на стойност около 10 млн. евро. Освен тях се очаква Влахович да получи бонус от 5 млн. евро при осъществяването на трансфер с турския шампион.

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Отношенията между Ювентус и футболиста приключват след искането му получи минимум 8 млн. евро на сезон, за да поднови договора си. Италианците не са готови да платят сумата, а от Галатасарай са готови да му плащат повече.

По време на последния си сезон с Ювентус, Влахович записа 23 изиграни мача и отбеляза 10 гола, след като пропусна голяма част от кампанията заради тежка мускулна контузия.

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