Геният на Собослай и прагматизмът на Слот изстреляха Ливърпул в топ 4 на Шампионска лига

Английският шампион Ливърпул постигна ключова победа над Олимпик Марсилия с 3:0 като гост в среща от предпоследния 7-ми кръг на основната фаза на Шампионска лига. Поредният гениален пряк свободен удар на Доминик Собослай даде аванс на "червените" в края на първата част, а след почивката прагматичният стил на игра на Арне Слот даде резултат за запазване на преднината и отбелязване на още две попадения в заключителните минути на срещата.

Ливърпул матира Олимпик Марсилия

Ливърпул започна по-настойчиво срещата, като организира няколко бързи атаки. Алексис Макалистър се озова в добра позиция за удар в наказателното поле, но не намери вратата. В 23-ата минута пък Ливърпул показа, че може да бъде опасен в преход - Райън Гравенберх отне, Мохамед Салах се понесе напред и изведе Доминик Собослай на фланга, който подаде остро по земя за Юго Екитике, а той вкара. След намесата на ВАР обаче голът бе отменен заради засада.

Марсилия продължи да допуска грешки при изнасянето на топката, което позволи на Ливърпул да организира още няколко опасни атаки, но без резултат. В края на полувремето мърсисайдци все пак успяха да излязат напред в резултат, и то след превъзходен пряк свободен удар на Доминик Собослай. Полузащитникът стреля ниско, а стената на Марсилия се вдигна във въздуха, без да има легнал футболист на тревата. Тактическата грешка позволи удара на Собослай да влезе във вратата - 0:1!

След почивката Мейсън Грийнууд опита опасен удар, но Алисон спаси. В 59-ата минута Юго Екитике бе близо до гол, но уцели греда. Малко по-късно и Флориан Вирц имаше добър шанс да вкара, но стражът на Марсилия го отказа. В 72-ата минута Ливърпул удвои преднината си. Жереми Фримпонг проби през десния фланг и нахлу в наказателното поле на Марсилия, като стигна почти до вратата на съперника. След това опита да извади топката, но вратарят Рули я отклони с крак и си вкара автогол - 0:2!

В добавеното време на мача Ливърпул проведе поредната си много добре организирана контраатака, като Райън Гравенберх намери резервата Коди Гакпо в наказателното поле, а той успя да завърши с хубав удар - 0:3! Така Ливърпул взе победата и излезе на четвърто място в класирането в Шампионска лига с 15 точки, колкото има и третият Реал Мадрид, който е с по-добра голова разлика. В последния кръг Ливърпул домакинства на Карабах, а Марсилия, който е 19-ти с 9 точки, гостува на Брюж.

