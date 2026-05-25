Президентът на клуба, който изпусна промоцията за Първа лига в последните кръгове: “Не ни достигна опит, ще постигнем своето“

Фратрия прекара почти целия втори полусезон във Втора лига на втората позиция. Тя дава право на отбора, който я заема, да играе бараж за промоция в Първа лига. Но след серия от лоши резултати, “братлетата“ отстъпиха второто място на Янтра Габрово. До последния кръг те имаха възможността да си я върнат, но трябваше да разчитат и на грешка на съперника. Такава не дойде и Фратрия остана на трето място, което донесе още един сезон във Втора лига.

“Не ни достигна опит“

Ето какво написа президентът на Фратрия Виктор Бакуревич след края на сезона във Втора Лига: “Не успяхме да влезем в Първа лига. Най-малко ми се иска сега да търся виновни. Най-много ми се иска да помислим за нашите грешки, да ги анализираме, да си направим изводите и да продължим напред. Не ни достигна опит. Аз съм млад президент, имаме млад треньорски щаб и млада спортна дирекция.

“Рано или късно ще постигнем своето“

Вероятно трябваше сами да направим своите грешки, сами да настъпим своите гребла и след това да продължим напред. Всичко, което можем да направим сега, е да продължим да работим, да не спускаме ръце, да гледаме с оптимизъм към следващия сезон, да работим още по-здраво, още по-качествено, още по-настойчиво, да привличаме хора, които вярват - които вярват в отбора и във идеята. И рано или късно ще постигнем своето!“

