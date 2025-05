Голяма звезда на Ливърпул обяви дългоочаквана новина (ВИДЕО)

Една от големите звезди на Ливърпул в последните години обяви дългоочаквана новина. Става въпрос за десния краен защитник на мърсисайдци Трент Александър-Арнолд, който разкри, че ще напусне клуба след края на сезона. Както е известно, договорът на 26-годишния бранител с „червените“ изтича през лятото. Александър-Арнолд получи предложение за нов контракт, но категорично отказа да го подпише. Очаква се той да подсили испанския гранд Реал Мадрид.

Александър-Арнолд се сбогува с Ливърпул след 20 години в клуба. Десният бек записа общо 352 мача за тима до момента, в които е реализирал 23 попадения и е направил 92 асистенции. С мърсисайдци той спечели по два пъти титлата във Висшата лига и Купата на Лигата на Англия, и по веднъж – Шампионска лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА, ФА Къп и Комюнити Шийлд.

