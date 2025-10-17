Голямата звезда на Челси пропуска две дербита в Англия и едно в Европа: ще отсъства още шест седмици

След като в мача на Челси срещу Манчестър Юнайтед през септември Коул Палмър беше изваден, той не игра повече за лондонския отбор поради контузия в слабините. 23-годишният футболист усещаше дискомфорт още през август на загрявката преди срещата с Уест Хям, а в сблъсъка с „червените дяволи“ само влоши контузията. От клуба се надяваха той да се завърне в игра след октомврийската пауза за мачове на националните отбори.

Палмър ще отсъства до края на ноември

Положението обаче изобщо не изглежда оптимистично. Английският национал, който е играл само в четири мача този сезон, ще отсъства по-дълго от очакваното. Възстановяването му ще продължи още шест седмици, което го вади от сметките на Енцо Мареска до края на ноември. Ето какво каза по въпроса треньорът на Челси по време на пресконференцията преди мача с Нотингам Форест: „Грешах. За съжаление, той ще трябва да отсъства още шест седмици. Това е новата информация. Опитваме се просто да защитим Коул, доколкото можем, и най-важното е, когато се завърне, да е напълно здрав“.

Палмър ще пропусне две лондонски дербита и мач с Барселона

Освен сблъсъка с отбора на бившия треньор на Тотнъм Андж Постекоглу, за този период Палмър ще пропусне още няколко важни мача за „сините“. Те включват домакинство на Аякс в Шампионска лига на 22 октомври, лондонско дерби срещу Тотнъм на 1 ноември на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“, още едно домакинство в Шампионска лига – този път на Барселона на 25 ноември и домакинско дерби срещу Арсенал пет дена по-късно. Челси е на седмо място във временното класиране на Висшата лига. Отборът е на седмо място с 11 точки след 7 изиграни мача.

