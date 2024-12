"Гуардиола може да има повече титли от мен, но поне моите са спечелени с честност и уважение към съперника"

Шест титли не могат да скрият провала на Манчестър Сити, но пък опазиха Пеп Гуардиола на "Етихад". Катастрофалната серия на "гражданите" от 7 мача без победа не убегна на никого и предизвика известни въпроси около бъдещето на испанския специалист в Манчестър. За щастие на всички в Сити, но най-вече на Гуардиола, мъките на "гражданите" най-накрая приключиха. През седмицата "сините" от Манчестър се върнаха към победния път с успех над Нотингам Форест.

Макар на теория отминал, този период не се отрази добре на никого на "Етихад", като и играчите, и мениджърът сякаш изгубиха ума си. Оправданията на Гуардиола преминаха през няколко познати призми: от треньор от Първа лига и доскорошния му съсед в Манчестър, та до някогашния му градски колега - Жозе Моуриньо. По време на гостуването на Ливърпул, което "гражданите" загубиха с 0:2, феновете на мърсисайдци не пропуснаха възможността да "натрият носа" на Гуардиола и скандираха: "Ще бъдеш уволнен на сутринта!". В отговор на това, испанецът се обърна към тях и вдигна шест пръста, за да напомни на "Анфийлд" колко титли от Висшата лига е спечелил със Сити.

Liverpool fans chant "you're getting sacked in the morning" to Pep Guardiola 🎶



Pep responds with six fingers, one for each Premier League title 😏#LIVMCI pic.twitter.com/T4UUmuaNax