Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо отличи невероятното представяне на Джуд Белингам и неговия принос за победата с 5:1 над ПСВ Айндховен в мач от петия кръг на Шампионска лига. Моуриньо бе категоричен че, именно Белингам е причината за изхода от срещата. Той определи англичанина като напълно завършен играч, притежаващ физическа подготовка, техника, тактическо разбиране и амбиция.

Моуриньо засипа със суперлативи Джуд Белингам

„Джуд любезно казва, че аз съм причината за неговия напредък, но не мисля така. Смятам, че основната заслуга за това, което е днес, е негова и на съотборниците му. Просто се опитвам да помогна малко. Той е абсолютно изключителен играч, който има всичко: физическа подготовка, техника, тактическо разбиране, амбиция… Днес, разбира се, не беше сам, но промени хода на мача. За мен той е без съмнение най-добрият полузащитник в света. Може да играе като номер 10, номер 8, с двама дефанзивни полузащитници или само с един… Ето защо казах по време на дебата за „Златната топка“, че отсъствието му от топ 10 е скандал. Той е абсолютно изключителен играч.

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Белингам е естествен лидер, защото изисква толкова много от себе си. Това личи всеки ден по начина, по който тренира и играе. Когато нещо се обърка, този човек не може да скрие разочарованието си, но се бори с него чрез упорита работа. Преодолява го благодарение на лидерските си качества, които дават импулс на отбора. След като Джуд влезе в игра, атакуващите играчи започнаха да играят по съвсем различен начин“, каза Моуриньо пред официалния сайт на клуба.

„Видях много слабо първо полувреме и заедно с анализаторите се опитахме да намерим три или четири епизода, които ясно да покажат на играчите какво точно правим погрешно. По време на почивката почти не говорихме, защото една картина струва хиляда думи. Показахме им три различни епизода: един от защитен план и два от атакуващ. Мисля, че наличието на ясни примери значително улеснява играчите да разберат всичко.

След това представянето на Джуд даде на отбора съвсем различна динамика. Мисля, че промяната не дойде толкова от смяната на централните защитници, колкото от факта, че Бернардо и Арда започнаха да играят в халфовата линия. Тези двама играчи знаят само едно нещо – как да играят футбол. Те не са защитни или позиционни играчи и това придаде различна динамика на мача. Футболистите зад тях се почувстваха много по-комфортно да пресират високо по терена.

През първото полувреме ПСВ ни доминираше и ни беше много трудно да си върнем топката. През второто напълно контролирахме играта. Когато атакуващите играчи се събудят и започнат да се наслаждават на футбола, може да се случи нещо като днешното“, добави Моуриньо.

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