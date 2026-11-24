Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо получи поредно впечатляващо признание, този път на хиляди километри от родината си. В китайския мегаполис Шанхай беше открит музей, посветен изцяло на живота и кариерата на петкратния носител на "Златната топка". Най-голямата атракция обаче се намира пред входа на сградата, където посетителите са посрещнати от гигантска 7-метрова статуя на португалеца, пресъздаваща емблематичния му начин на празнуване след гол.

Роналдо се сдоби със 7-метрова статуя в Шанхай

Официалното откриване на музея CR7 се състоя на 21 ноември, като това е първият подобен проект в континенталната част на Китай. Седемметровата скулптура изобразява 41-годишния нападател с широко разперени ръце в характерното му празнуване "Siuuu". Според организаторите това е най-високата статуя на Роналдо в цял ръст в света.

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"Всеки гол, всеки трофей, всеки рекорд – вече в Шанхай. Музеят CR7 в Шанхай е официално отворен. Потопете се в историята на най-великия играч на всички времена и се докоснете до нея по-близо от всякога", гласи посланието, публикувано на страницата на музея.

Близо 3000 квадратни метра, посветени на легендата

Новата атракция се намира в търговския център Shanghai No. 1 Department Store на популярната улица "Източен Нанкин". Експозицията заема близо 3000 квадратни метра на третия етаж в сграда C и включва десет тематични зони и 15 интерактивни пространства.

Посетителите могат да проследят пътя на Роналдо от детството му на остров Мадейра до превръщането му в една от най-големите футболни звезди в историята. Сред експонатите са индивидуални отличия, екипи, футболни обувки и предмети, свързани с най-запомнящите се моменти от кариерата му.

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