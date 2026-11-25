Защо на петата година от непрокопсаната си "специална военна операция" Владимир Путин изведнъж стана още по-нагъл и самоуверен? След един милион и половина загуби в жива сила и десетки хиляди унищожени единици техника, макар така и все още да не е превзел Мала Токмачка, той е още по-нахален в претенциите си, отколкото миналата година? Това пита политическият наблюдател Виктор Андрусив в телеграм канала си и дава отговор - случиха се две събития през тази година, които дадоха крила на Путин.

"Първото беше през февруари. Тогава, след като Тръмп наложи санкции на Индия, цялото руско ръководство беше смаяно. Бюджетът вече беше изчерпал годишния си дефицит за два месеца. Всички бяха на мнение, че вече трябва да се седне на масата за истински преговори и почнаха да убеждават в това Путин. Диктаторът е склонен да слуша обкръжението си, макар да го прави много бавно. И така, докато Путин все още обмисляше, избухна войната с Иран и цената на петрола и руският бюджет скочиха до небето. След такъв подарък от съдбата е трудно да не повярваш, че си богоизбран - именно това се случи с Путин. Тъй като е обсебен от всякакъв вид символика, той възприе това като "знак свише" за правилността на всички свои действия.

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Второто събитие бяха парламентарните избори. Руското правителство беше толкова нервно заради тях, че за всеки случай отстрани от изборите партията "Яблоко", която и без друго нямаше шанс да влезе. Като цяло, предвид умората на руското общество от войната и очакването за евентуална мобилизация, изглеждаше, че изборите няма да минат никак гладко. Но всъщност Путин отдавна не бе имал такива спокойни и мирни избори. Убеден съм, че той самия бе шокиран колко гладко мина всичко. Той се притесняваше да обяви пълна мобилизация заради евентуалната обществена реакция. Но се оказа, че обществото е напълно подвластно на неговите решения. И той може да продължи да хвърля стотици хиляди орки на фронта за постигането на целта си", пише Андрусив.

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"Но късметът на Путин не свърши дотук. Очакваше се, че след поражението си на частичните избори в САЩ, Тръмп бързо ще разреши иранския въпрос - или чрез засилване на военните действия и постигане на споразумение, или просто чрез постигане на споразумение. В действителност не се случи нито първото, нито второто. Самият Иран много би искал да постигне споразумение, тъй като страда икономически. Но Тръмп реши да запази блокадата, което отлага края на войната с месеци. А съответно това подарява на Путин още месеци на много скъп петрол и на колосални приходи в бюджета."

Всички тези подаръци от съдбата буквално зашеметиха Путин и го убедиха, че висшите сили го подкрепят, пише политическият наблюдател. Съответно всякакви компромиси и споразумения бяха забравени.

"Но късметът има свойството да се изчерпва. Както хазарта: колкото по-дълго играеш, толкова по-голям е шансът да загубиш", предупреждава той.

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