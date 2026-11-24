Нападателят Майкъл Олисе пропусна тренировката на Байерн Мюнхен преди мача срещу френския Лил в Шампионската лига и вероятно няма да може да играе за германския футболен шампион, съобщава "Билд". При равенството 1:1 срещу Кьолн на 20 ноември френският национал получи тежък удар в крака и пропусна цялото второ полувреме от срещата, след която баварците предадоха водачеството в Бундеслигата на големия си съперник Борусия Дортмунд.

Майкъл Олисе е с патерици и медицински ботуш

"Жълто-черните" вече са първи в класирането с 24 точки, докато Байерн е втори с 22, наравно с третия Фрайбург след 10 кръга. "Той няма да отсъства дълго. Мачът от Шампионската лига е твърде скоро, но може би може да се завърне за двубоя срещу Хамубргер", обясни президентът на клуба Херберт Хайнер. Според "Скай Спортс", Олисе е бил забелязан да ходи с патерици и да носи специален медицински ботуш, за да стабилизира крака си. През настоящия сезон 24-годишният французин има 16 участия във всички турнири за Байерн Мюнхен, в които е вкарал 12 гола и е дал 7 асистенции.

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Байерн Мюнхен не стартира сезона според стандартите

Байерн Мюнхен не се представя много убедително и в Шампионска лига от началото на сезона. В първите си 4 мача баварците записаха 2 победи - с 2:0 над Атлетико Мадрид и с 0:5 над Бодьо/Глимт, и две равенства - 3:3 с Викинг и 2:2 с Арсенал. Това им спечели 8 точки, което ги поставя на 13-о място във временното класиране. Осмата позиция е последната, която дава право на участие директно на 1/16-финалите, а ако завършат между девето и 24-о място, баварците ще играят плейофи.

Оставащите им срещи в Шампионска лига са срещу Лил, Славия Прага, Манчестър Юнайтед и Реал Бетис. Гостуването във Франция е определяно за едно от най-важните за Байерн, тъй като може да се превърне в повратна точка за сезона на немския гигант в Шамионска лига

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