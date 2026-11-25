Психолог в държавен социален център в Кюстендил е скубал, ритал по тялото и влачил по земята дете с увреждания, а за проявената агресия е получил най-лекото дисциплинарно наказание по Кодекса на труда – забележка. Шокиращият случай е разкрит при внезапна инспекция на екип от Националния превантивен механизъм (НПМ), след която омбудсманът Велислава Делчева настоя Районната прокуратура в Кюстендил да започне спешна проверка.

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Насилието е извършено на 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил – първата по рода си интегрирана резидентна услуга за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК, в която са настанени осем деца при напълно запълнен капацитет. Дисциплинарната „забележка“ на психолога е наложена повече от месец по-късно – на 1 декември 2025 г.

В доклада си омбудсманът определя отношението към детето като "жестоко, нечовешко и унизително по смисъла на Конвенцията против изтезанията". При проверката не са открити данни директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград (към който се числи услугата) изобщо да е сигнализирал Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) или отдел „Закрила на детето“ в Кюстендил. Не са предприети и никакви мерки за успокояване на напрежението и подкрепа на децата и персонала след инцидента.

Инспекцията разкрива и дълбока криза с управлението и кадрите в центъра. От предвидените 40 щатни бройки са разкрити 39, но ключови позиции стоят празни – липсват детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог. Само за около година там са се сменили петима психолози, а част от наетите специалисти нямат опит с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми. Екипът на омбудсмана описва психосоциалния климат в институцията като „изключително лош“, което пряко влошава състоянието и поведението на настанените деца.

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Наред с кадровия дефицит са засечени и сериозни битови и организационни пропуски – сградата се нуждае от ремонт заради теч, оградата трябва да бъде укрепена, липсват жива охрана и служебен автомобил, а в нарушение на закона на децата не се изплащат полагащите им се джобни пари.

Заради разкритията Велислава Делчева настоява не само за прокурорска намеса, но и за цялостни проверки на центровете в Кюстендил и Благоевград от Министерството на здравеопазването, ДАЗД и Агенцията за качеството на социалните услуги – включително върху работата на директора и подбора на кадри. Омбудсманът препоръчва спешно обучение на служителите за работа с деца с травматичен опит и овладяване на кризисни ситуации, отстраняване на течовете, засилване на охраната и незабавно изплащане на джобните средства на децата.