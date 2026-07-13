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Ясно е кога Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия

13 юли 2026, 14:19 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ясно е кога Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия

Бившият директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев се очаква да бъде екстрадиран във вторник (14 юли) от Сърбия. Той беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо два месеца в сръбски арест. Обвинен е за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка. ОЩЕ: Сърбия разреши Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран

По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит.

Най-вероятно след довеждането му в България Стоян Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично.

Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи. ОЩЕ: Демерджиев обяви бърза екстрадиция на Мавродиев и разговор за "Магнитски" в САЩ

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ББР Стоян Мавродиев Сърбия екстрадиране
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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