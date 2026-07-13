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Милиони гласове поискаха изваждането на Аржентина от Мондиал 2026 по служебен път (СНИМКИ)

13 юли 2026, 14:24 часа 834 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Милиони гласове поискаха изваждането на Аржентина от Мондиал 2026 по служебен път (СНИМКИ)

След поредицата спорни положения и мачове с участието на Аржентина в елиминационната фаза на Световното първенство по футбо 2026, в интернет се появи петиция, с която се иска изключването на актуалния световен шампион от турнира. Петицията се събира в отделен уебсайт, създаден по този повод, а към момента над 3 млн души са заявили желанието си "албиселесте" да бъдат елиминирани по административен път.

"Ясно е, че ФИФА и съдиите са предубедени към Лионел Меси и отбора на Аржентина. Защо някой друг изобщо трябва да участва, след като победителят вече е определен? Елиминирайте Аржентина от Световното първенство и дайте на всички останали честен шанс", се казва в уебсайта.

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Снимка: Getty images

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Инициаторите посочват някои спорни ситуации във втория и третия елиминационен мач на Аржентина от Мондиала срещу Египет (3:2) и Швейцария (3:1), които предизвикаха недоволство в мнозина любители на спорта.

Аржентина се изправя в полуфинал срешу Англия на 15-и юли (сряда) от 22:00 часа българско време.

🚨 BREAKING: Petition to KICK Argentina & Messi OUT of the World Cup becomes the FASTEST-GROWING petition in HISTORY after getting 3.2 MILLION signatures in just 24 hours

It was Launched after Argentina 🇦🇷 ROBBED Egypt🇪🇬 in the Quarter-Finals

🇮🇱Israeli and Argentinian🇦🇷… pic.twitter.com/Ta7Ef4nC8H

— Argentina Out 🇦🇷 (@argentinaoutt) July 12, 2026

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Аржентина отбор Мондиал 2026 Световно първенство по футбол 2026
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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