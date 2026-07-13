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Измама или грешка: Норвегия поиска отмяна на гола, след като повторение разкри неизправност

13 юли 2026, 10:23 часа 860 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Измама или грешка: Норвегия поиска отмяна на гола, след като повторение разкри неизправност

Спорът около изравнителния гол на Джуд Белингам срещу Норвегия на четвъртфиналите на Световното първенство продължава, след като 3D повторение на BBC показа, че топката е променила траекторията си секунди преди попадението на Англия. Ситуацията се разигра в добавеното време на първото полувреме при победата на "трите лъва" с 2:1 в Маями.

Скандинавците атакуваха ФИФА с твърдения, че топката е срещнала въже на камерата секунди преди звездата на Англия да се разпише

Веднага след гола норвежките футболисти отправиха бурни протести, твърдейки, че в началото на атаката топката е докоснала едно от въжетата на надземната камера. Според правилата на футбола, ако топката се удари във външен обект, какъвто е кабелът на камерата, играта трябва незабавно да бъде спряна и подновена със съдийска топка. В такъв случай атаката не би трябвало да продължи, а попадението на Белингам не би следвало да бъде признато.

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Норвегия Англия 2026

Въпреки появилите се съмнения, от ФИФА категорично отхвърлиха претенциите на норвежкия лагер. От световната централа обясниха, че са анализирали данните от сензора, вграден в топката, и не е отчетено никакво отклонение, което да показва контакт с външен обект.

"Проверихме данните и нямаше никакво отчитане на пик в графиката от сензора за пулс, който е свързан с топката", заявиха от ФИФА.

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Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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