"Опасно е!": Прокурорите скочиха срещу обвързването на заплатите им с депутатските

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) се обяви срещу предложената промяна в Закона за държавния бюджет за 2026 г., която обвързва възнагражденията на магистратите със заплатите на народните представители. Според организацията това създава риск за независимостта на съдебната власт.

В позиция по повод параграф 21 от проекта на закона АПБ посочва, че се предлага основното възнаграждение за най-ниската магистратска длъжност да бъде определяно на 60% от основната заплата на депутат. Миналата седмица парламентарната комисия по правни въпроси одобри на първо четене с 10 гласа "за" и шест "против" проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., включително предложения от Министерския съвет бюджет на съдебната власт. В същото време предложеният от Висшия съдебен съвет бюджет беше отхвърлен с 10 гласа "против" и шест "въздържал се". Още: Прокурорите скочиха срещу вътрешния министър

От асоциацията отбелязват, че по този начин действащият механизъм, основан на обективен статистически показател, се заменя с формула, която зависи от решенията на Народното събрание за собствените му възнаграждения. Според прокурорите това поставя материалния статут на съдебната власт в зависимост от политически решения.

АПБ обръща внимание и на липсата на мотиви защо именно депутатската заплата е избрана за база и защо е определено съотношение от 60%. В позицията се подчертава, че е взета предвид единствено основната заплата на народните представители, без допълнителните възнаграждения за ръководни парламентарни постове, участие в комисии и други допълнителни плащания.

Освен това депутатите разполагат със средства за сътрудници, експертна дейност и други разходи, свързани с изпълнението на функциите им. По тази причина предложената формула не осигурява пълна и обективна съпоставка между финансовото обезпечаване на магистратите и народните представители, смятат от АПБ. Още: Прокурорите се поздравяваха след оставката на Сарафов, слънцето изгря: Говори бивш председател на Асоциацията на прокурорите

От организацията подчертават, че възнагражденията на магистратите са сред гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова настояват спорният текст да бъде преработен след задълбочен правен, финансов и конституционен анализ.