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Опасно месо, смокини, кимион, домати: 230 тона храни и фуражи не са допуснати в България през юни

13 юли 2026, 14:09 часа 243 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Румен Скрински
Опасно месо, смокини, кимион, домати: 230 тона храни и фуражи не са допуснати в България през юни

Само за един месец - юни - в България не са допуснати 56 пратки с общо над 230 тона стоки с произход от трети държави, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверките се извършват на одобрените гранични контролни пунктове.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер и домати, чай матча на прах с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини, замърсени с охратоксин А или афлатоксини, шамфъстък с микотоксини, както и кимион с високо съдържание на пиролизидинови алкалоиди. 

При фитосанитарния контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствия в сертификатите им. 

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В категорията на продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратки с трайни съставни продукти. 

Създадени са общо 47 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

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През май Българската агенция по безопасност на храните не допусна внос на 43 пратки с общо над 277 тона стоки от трети държави след извършен официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на осемте гранични контролно-пропускателни пункта на страната.

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Хранителни стоки Храни БАБХ Фуражи фураж
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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