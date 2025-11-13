Холанд пак се развихри за Норвегия, Собослай отново помогна на Унгария

Две от звездите на световния футбол - Ерлинг Холанд и Доминик Собослай, отново имаха водеща роля за националните отбори на Норвегия и Унгария в предпоследните мачове от световните квалификации за Мондиал 2026. Нападателят на Манчестър Сити се отчете с два гола за победата над Естония с 4:1 като домакин, докато халфът на Ливърпул даде ключовата асистенция за минималния успех с 1:0 над Армения като гост.

Норвегия продължава безпогрешния си поход към Мондиал 2026

Норвегия продължи с безпогрешното си представяне от началото на световните квалификации, макар и през първото полувреме да не успя да стигне до гол. Втората част започна с две попадения на Александър Сьорлот, а малко след това и Холанд добави още два гола, като четирите попадения паднаха в рамките на само 12 минути. Саарма от тима на Естония върна един гол в 64-ата минута, но до края не намери сили за повече.

Норвегия е с пълен актив от 21 точки в група I, а в последния кръг ще се изправи срещу европейския шампион от Евро 2020 Италия, който е втори с 15 пункта, но с мач по-малко. Головата разлика е сериозно в полза на норвежците, които по всяко вероятност ще останат на първото място, независимо от развоя на двубоя в Италия.

Унгария диша във врата на Португалия

Унгария пък бе пестелива срещу Армения, като вкара само един гол в 33-ата минута, отбелязан от Варга, а асистенцията дойде от един от халфовете в най-добра форма в световния футбол - Собослай. Така Унгария вече има 8 точки в група F - на два пункта от лидера Португалия, който пък гостува на Ирландия. Армения остава на дъното в класирането с 3 точки, като допусна четири загуби и спечели само един мач в пет срещи.

В друг мач от световните квалификации в зона УЕФА по същото време Исландия победи Азербайджан с 2:0 като гост и се изравни по точки с Украйна - по 7, а лидер е Франция с 10. "Петлите" и украинците ще премерят сили по-късно тази вечер.

