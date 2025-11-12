Любопитно:

Не познаха Платини и Хакими: Тотална излагация в "Точно попадение" (ВИДЕО)

12 ноември 2025, 18:02 часа 237 прочитания 0 коментара

Спортните журналисти на Actualno.com Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Джем Юмеров не успяха да покажат завидни футболни знания в традиционната игра "Кой съм аз" в новия епизод на предаването "Точно попадение". Правилата са следните: на графика се показват хронологично отборите, в които съответният футболист е играл, чрез техните емблеми. Редакторите не успяха да се справят със загадките за крайния защитник на ПСЖ Ашраф Хакими и легендата Мишел Платини.

"Кой съм аз" в "Точно попадение"

След като Юмеров отгатна Лукас Торейра с известно забавяне, а Димитров правилно посочи Станислав Иванов, никой не позна един от най-важните състезатели на ПСЖ Ашрах Хакими. Мароканецът започва от Реал Мадрид, преминава през Борусия Дортмунд и Интер, за да подпише с "принцовете".

Пас към миналото

Джем Юмеров поведе в играта, отгатвайки българския нападател, играл в школата на Ливърпул - Вилян Бижев, но след това и тримата журналисти останаха безмълвани. Нанси - Сент Етиен - Ювентус, показваше графиката, която ги затрудни. В тяхна защита може да кажем, че се насочиха към актуални футболисти. Всъщност, правилният отговор беше легендарният нападател Мишел Платини.

Стефан Йорданов дори провери достоверността на отговора, а Юмеров заключи с: "Оказа се, че сме много глупави!".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЦСКА изклати Левски - кой ще стане шампион? | Точно попадение

Сегемнтът може да видите след 27-ата минута:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Мишел Платини Ашраф Хакими
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес