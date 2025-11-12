Не познаха Платини и Хакими: Тотална излагация в "Точно попадение" (ВИДЕО)

Спортните журналисти на Actualno.com Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Джем Юмеров не успяха да покажат завидни футболни знания в традиционната игра "Кой съм аз" в новия епизод на предаването "Точно попадение". Правилата са следните: на графика се показват хронологично отборите, в които съответният футболист е играл, чрез техните емблеми. Редакторите не успяха да се справят със загадките за крайния защитник на ПСЖ Ашраф Хакими и легендата Мишел Платини.

"Кой съм аз" в "Точно попадение"

След като Юмеров отгатна Лукас Торейра с известно забавяне, а Димитров правилно посочи Станислав Иванов, никой не позна един от най-важните състезатели на ПСЖ Ашрах Хакими. Мароканецът започва от Реал Мадрид, преминава през Борусия Дортмунд и Интер, за да подпише с "принцовете".

Джем Юмеров поведе в играта, отгатвайки българския нападател, играл в школата на Ливърпул - Вилян Бижев, но след това и тримата журналисти останаха безмълвани. Нанси - Сент Етиен - Ювентус, показваше графиката, която ги затрудни. В тяхна защита може да кажем, че се насочиха към актуални футболисти. Всъщност, правилният отговор беше легендарният нападател Мишел Платини.

Стефан Йорданов дори провери достоверността на отговора, а Юмеров заключи с: "Оказа се, че сме много глупави!".

