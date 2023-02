Холанд под въпрос за дербито с Арсенал

Нападателят изглежда почувства значителен дискомфорт след сблъсък с вратаря Емилиано Мартинес в средата на първата част. Той все пак продължи участието си в срещата и дори направи асистенция за гола на Илкай Гюндоган. От щаба на Сити обаче решиха да не рискуват с оглед на комфортния аванс и Холанд беше заменен от Хулиан Алварес на почивката, оставяйки съмнения относно участието си в решаващата двубой с „артилерстите“ в сряда.

🚨| Erling Haaland has gone off injured with a thigh injury. pic.twitter.com/OZGGWrPoTC