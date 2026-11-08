Първи резултати от вота:

Манчестър Юнайтед разкарва футболиста с най-дълъг стаж на "Олд Трафорд"

08 ноември 2026, 11:41 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Манчестър Юнайтед разкарва футболиста с най-дълъг стаж на "Олд Трафорд"

Въпреки победата срещу Рома с 3:2 в Шампионска лига, кризата в Манчестър Юнайтед си остава все така дълбока. Преди триумфа над "вълците", червените дяволи нямаха нито една победа в последните си 9 мача. Още в началото на сезона стана ясно, че манчестърци трябва да подобрят защитната си линия, а най-наложаща изглежда позицията на левия бек. В момента единствения такъв в клуба е Люк Шоу, а според източници, от Ман Юнайтед са решили да се разделят с него.

Манчестър Юнайтед ще прави сериозни промени

Люк Шоу е футболист на Манчестър Юнайтед от 2014 г., но престоят му няма да се запомни с много позитивни моменти. Той често се бори с контузии, а на моменти, дори когато беше здрав, не можеше да покрива нивото, което се изисква в Манчестър Юнайтед. Левият бек имаше и своите добри сезони, но те определено са по-малко от лошите. Очакванията са в Манчестър Юнайтед да има сериозни промени през лятото на 2027 г., които ще бъдат свързани основно със защитата.

Още: Дидие Дешан попари надеждите на Манчестър Юнайтед

Люк Шоу

Люк Шоу има над 300 мача за Ман Юнайтед

Според близки до клуба, една от най-големите промени ще бъде раздялата с Люк Шоу. Неговият договор с Манчестър Юнайтед важи до края на настоящия сезон и "червените дяволи" нямат намерение да го подновяват. Зоната на левия бек е проблемна за Манчестър Юнайтед от няколко години насам и в клуба твърдо са решили да търсят подобрения. За 12-те си години в клуба Люк Шоу изигра 330 мача, в които вкара 5 гола, даде 31 асистенции и спечели 5 трофея.

Още: От синята в червената част на Манчестър? Готви се трансфер, какъвто рядко се вижда

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Юнайтед Люк Шоу
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес