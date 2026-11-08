Манчестър Юнайтед разкарва футболиста с най-дълъг стаж на "Олд Трафорд"

Въпреки победата срещу Рома с 3:2 в Шампионска лига, кризата в Манчестър Юнайтед си остава все така дълбока. Преди триумфа над "вълците", червените дяволи нямаха нито една победа в последните си 9 мача. Още в началото на сезона стана ясно, че манчестърци трябва да подобрят защитната си линия, а най-наложаща изглежда позицията на левия бек. В момента единствения такъв в клуба е Люк Шоу, а според източници, от Ман Юнайтед са решили да се разделят с него.

Манчестър Юнайтед ще прави сериозни промени

Люк Шоу е футболист на Манчестър Юнайтед от 2014 г., но престоят му няма да се запомни с много позитивни моменти. Той често се бори с контузии, а на моменти, дори когато беше здрав, не можеше да покрива нивото, което се изисква в Манчестър Юнайтед. Левият бек имаше и своите добри сезони, но те определено са по-малко от лошите. Очакванията са в Манчестър Юнайтед да има сериозни промени през лятото на 2027 г., които ще бъдат свързани основно със защитата.

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Люк Шоу има над 300 мача за Ман Юнайтед

Според близки до клуба, една от най-големите промени ще бъде раздялата с Люк Шоу. Неговият договор с Манчестър Юнайтед важи до края на настоящия сезон и "червените дяволи" нямат намерение да го подновяват. Зоната на левия бек е проблемна за Манчестър Юнайтед от няколко години насам и в клуба твърдо са решили да търсят подобрения. За 12-те си години в клуба Люк Шоу изигра 330 мача, в които вкара 5 гола, даде 31 асистенции и спечели 5 трофея.

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