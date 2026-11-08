Връщат проекта за закон за чуждестранните агенти. Каракачанов също го прокарваше. Зад него стоят все същите хора от кръга на Йотова и Радев. Гуруто Христов - също. Нямате представа какво тотално съвпадение има между законодателните инициативи на Костадинов и тези в Държавната дума. И за езика също. За чуждестранните агенти. То за това публиката гледа в недоумение - как се ашладисва руско законодателство върху европейска основа в България.

Това коментира дипломатът Илиян Василев, който е бивш наш посланик в Русия и председател на Управителния съвет на НПО "Алтернативи и анализи".

Още: Само бандити и военни диктатори се чувстват комфортно така, докато не бъдат убити

"За мен чуждестранното агенство вече няма особено значение. В толкова техни черни списъци съм, че едва ли има какво още да ме изненада. Но, дами и господа, ако искаме да се отървем от тези хора, ще трябва да преминем през битки и кризи, които могат да ни върнат към времето на Виденов, дори още преди това. Големият им проблем, че този тип политика няма място в рамките на ЕС и НАТО. А за да ни върнат към сферата на влияние на Русия няма да им стигнат силите. Този път обаче не бива да има никакви задкулисни договорки и спасителни компромиси - както навремето с Николай Добрев и Първанов", категоричен е Василев.

"Пътят ще бъде много, много труден. Защото Пеевски и Борисов, при всичките им зависимости и злоупотреби, поне не посегнаха на европейската рамка на бъдещето ни. На сегашните това сякаш изобщо не им пука. А приказката, че са дошли да се борят с корупцията, се разпада пред очите ни", заяви още той.

Току-що шансовете Европа да конфискува замразените руски активи скочиха рязко