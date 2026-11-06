Моуриньо за Винисиус: "Слабият футболист си остава слаб футболист, за мен най-важен е отборът"

От началото на настоящия сезон една от големите звезди на Реал Мадрид Винисиус Жуниор не се представя на достатъчно високо ниво. Той изтърпя наказание в последните мачове в Испания, но започна като титуляр за "кралете" при победата с 3:2 над АЕК Атина в Шампионската лига. Старши треньорът на "белите" Жозе Моуриньо говори за състоянието на Винисиус и това дали е готов за следващата среща на Реал Мадрид - гостуване на Валенсия.

Жозе Моуриньо: "Винисиус игра, да"

Ето какво каза Жозе Моуриньо: "За мен най-важен е отборът. Никога по собствено желание не съм искал да навредя на отбора, за да облагодетелствам даден футболист. В последните два мача от Шампионската лига Винисиус игра, да. Но когато всичко се върне към нормалното и той е на разположение, ще взема решенията си. Като треньор не мисля мач за мач, а мисля и за поредицата от срещи, които ни предстоят. Мачът срещу АЕК беше подходящ за Винисиус.

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"Един слаб футболист винаги ще си остане слаб футболист"

Един треньор трябва да прави всичко възможно, за да поддържа играчите си на максимално ниво и да опитва различни игрови стратегии, както и различни подходи към отделните футболисти… Един слаб футболист винаги ще си остане слаб футболист. Но добрият футболист ще има и негативни моменти. Ако Винисиус беше слаб футболист, щеше да се каже, че представянето му в Атина е било добро. Той ще продължи да работи и когато дойде моментът да решавам кой ще играе, отборът ще бъде над футболиста".

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