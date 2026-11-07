Революционен ход в Сантос, бащата на Неймар застава начело

Сантос обяви изненадващо назначение в ръководството си. Бащата на Неймар – Неймар де Силва Сантос ще заеме поста главен изпълнителен директор на бразилския клуб. Новината беше съобщена официално в петък, като ходът е част от усилията на ръководството за подобряване на управлението и стабилизирането на отбора. Той е основател на агенцията NR Sports, която управлява правата, свързани с името и имиджа на сина му.

Бащата на Неймар по пое управлението на Сантос като нов главен изпълнителен директор

Според информации в бразилските медии договорът му е до декември. Бъдещето му на поста обаче ще зависи и от резултата на предстоящите президентски избори в клуба. Ако настоящият президент Марсело Тейшейра бъде преизбран следващия месец, Неймар-старши ще продължи да изпълнява функциите си. Тейшейра коментира назначението с официално изявление, в което подчерта необходимостта от промени в управлението на клуба.

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„Работим ежедневно за намиране на решения и алтернативи за подобряване на ситуацията в Сантос и укрепване на нашето управление. Пристигането на Неймар-старши като нов главен изпълнителен директор представлява още една стъпка в този процес. Уверен съм, че с неговия опит и познания ще успеем да се придвижим още по-напред и заедно да изградим все по-силен клуб“, заяви президентът.

Към момента Сантос заема деветото място в класирането на бразилската Серия А с 47 точки от 34 изиграни мача. Назначението идва в период, в който клубът търси решения за подобряване на спортното и организационното си състояние.

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