Семейство Белингам с прецедент в националния отбор на Англия

Семейство Белингам оставя сериозен отпечатък в историята на английския футболист, след като Джуд и Джоб за първи път попаднаха едновременно в състава на националения отбор на Англия. Поводите за гордост обаче не спират. Преди дни баща им Марк също облече екипа на "трите лъва", макар и на ветеранско ниво. Той дори се отличи с впечатляващо представяне и реализира седем попадения в един мач.

Едновременната повиквателна за Джуд и Джоб прославя фамилията Белингам

Марк Белингам има впечатляваща кариера в английския аматьорски футбол. В продължение на около 25 години той е реализирал над 700 гола, което му носи прозвището „Пеле на аматьорския футбол“. Междувременно по-малкият му син Джоб получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на Англия. 21-годишният футболист на Борусия Дортмунд се присъединява към по-големия си брат Джуд, който вече е утвърдено име както при „трите лъва“, така и в клубния си Реал Мадрид.

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„Това е невероятно постижение за семейството и за двамата братя – да бъдат повикани заедно в националния отбор. Само по себе си е невероятна история“, коментира Томас Тухел.

Тухел разкри още, че Джоб е приел новината с огромно вълнение, а изявите му с екипа на Борусия Дортмунд са били сред основните причини за включването му в състава. Англия предстои да се изправи срещу Хърватия на 12 ноември и Испания на 15 ноември в последните си два мача от груповата фаза на Лигата на нациите. Именно в тези срещи Джуд и Джоб могат за първи път да споделят терена с националната фланелка.

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