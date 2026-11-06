След като Роналдо се пенсионира: Ясно е кой е новият капитан на Португалия

След като стана ясно, че Кристиано Роналдо се отказва от това да играе за националния отбор на Португалия, бяха повдигнати много въпроси около бъдещето на "мореплавателите". Един от тях беше свързан с капитанската лента, като Роналдо неизменно води родината си през последните над 10 години. Вече е ясно кой ще бъде новият капитан на Португалия, като селекционерът на "селесао" Жорже Жезус реши това да бъде футболистът с най-голям стаж след Роналдо - Бернардо Силва.

Жорже Жезус: "С всички тях съм работил в клубните си отбори"

Ето какво каза Жорже Жезус по темата: "В националния отбор изборът на капитани се определя от броя изиграни срещи. В момента петима футболисти са с най-много мачове за страната. Интересно съвпадение е, че с всички тях съм работил в клубните си отбори. Принципът ще остане същият. Играчът с най-много мачове след Кристиано Роналдо е Бернардо Силва.

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Само Бернардо Силва има над 100 мача за Португалия

След него се нареждат Рубен Диаш, Жоао Кансело, Рубен Невеш и Бруно Фернандеш. Това са петимата възможни капитани, без непременно да са подредени в този ред". Според официални данни Бернардо Силва играе за Португалия от 2015 г., като от тогава е записал 115 мача за "мореплавателите". Втори в тази класация е Бруно Фернандеш с 97 срещи за родината си. Следван от Рубен диаш с 81 мача, Жоао Кансело със 77 и Рубен Невеш със 73 срещи.

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