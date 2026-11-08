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Руска заплаха: Според киберексперт има повод да се притесняваме от бомбените заплахи

08 ноември 2026, 11:17 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Руска заплаха: Според киберексперт има повод да се притесняваме от бомбените заплахи

Има повод да се притесняваме от бомбените заплахи. От една страна, трябва да разглеждаме тези атаки не само като инциденти, които се случват случайно, а да си зададем няколко въпроса. Кой има интерес от дестабилизация в Европа, кой има ресурсът и какъв е опита им да го направят. Това заяви бившият ръководител на отдел „Киберсигурност” в ГДБОП Явор Колев.

По думите му отговорът на всички тези въпроси е Русия.

„Въпреки че към настоящия момент няма резултати от разследванията, включително по отношение на заплахите от началото на октомври към училища не само в България, а и в Италия и в много европейски държави. Това е държава, която разглежда Европа като враждебна”, уточнява той.

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Според него целта им е да бъдат внесени страх и паника, както и да се изпробва готовността на институциите за такава реакция.

„Виждаме, че нямат готовност. При случая с хладилниците, въпреки че това се случи в началото на октомври, сега се повтаря тази атака и тя води до същия ефект. Органите за киберсигурност трябваше още тогава да предприемат действия за информиране на всички потенциални жертви в други страни от ЕС, за да предприемат мерки”, уточни той.

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Той предполага, че у нас са предприети мерки, ако хладилниците у нас не са защитени. „Големите хранителни вериги са чули по новините, ако не са го разбрали от органите за киберсигурност, че има такъв проблем и трябва да предприемат мерки”, каза Колев, цитиран от Нова тв.

„Инвестира се в сферата на киберсигурността, развиват се и органите, които отговарят за нея. Държавата ни е част от европейската система за сигурност и сме на европейско ниво. Никога не е достатъчно и все повече трябва да се инвестира в киберсигурност”, каза в заключение той по повод готовността на нашите служби.

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Бомба кибератаки бомби киберсигурност
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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