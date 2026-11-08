Разследващ полицай поискал подкуп, за да спре дело

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е привлечен като обвиняем за поискан и получен подкуп в размер на 500 евро, за да съдейства за прекратяването на досъдебно производство.

Обвинението е повдигнато от Софийската градска прокуратура (СГП) на 7 ноември 2026 г.

Според събраните до момента доказателства на 6 ноември около 15:00 ч. в София, в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Тодор Александров“, служителят поискал и приел сумата от 500 евро.

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Парите били предназначени за извършване на действия по служба – разследващият полицай да изпрати водено от него досъдебно производство в прокуратурата с мнение за прекратяване и да съдейства за прекратяването му.

Спрямо обвиняемия е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро.

От прокуратурата уточняват, че при определянето на мярката е взето предвид рязкото влошаване на здравословното състояние на полицая, което е наложило неговата хоспитализация.

Разследването по случая се провежда от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП.

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Разследващият полицай е обвинен за престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс.