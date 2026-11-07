Трагедията в Испания срина психически вратаря, който причини тежкия сблъсък

Вратарят на Андора и националния отбор на Екваториална Гвинея Хесус Овоно не намира сили да продължи с футбола след трагичния инцидент, при който загина Хесус де Мигел по време на двубоя срещу Тенерифе. Сблъсъкът между двамата футболисти е оставил сериозен отпечатък върху психическото състояние на стража. Овоно се сблъска тежко с нападателя в централната част на терена в добавеното време на срещата. За последиците от случилото се разказа Ана Майе, координатор във футболната федерация на Екваториална Гвинея и близка приятелка на вратаря.

Обидите и атаките срещу семейството на Хесус Овоно след фаталния сблъсък продължават

„Въпреки всичките ни усилия да го успокоим, той продължава да е дълбоко натъжен. Особено тежко преживява мисълта за детето на Хесус де Мигел, което е само на година и половина, и за неговата вдовица. Не знае как да се справи с всичко това“, споделя Майе.

От клуба на вратаря му осигуряват психологическа подкрепа, но трагедията се отразява и на неговите най-близки. По думите на Майе братът на Овоно е станал обект на обиди и дори обвинения в убийство. Сестра му също преживява изключително тежко случилото се.

„Никой не излиза на терена с мисълта да убие друг футболист!“, категорична е тя.

Майката на Овоно също е пристигнала в Андора, за да бъде до сина си в този труден период. Близките му призовават за спокойствие и уважение към личното пространство на семейството, докато вратарят се опитва да преодолее преживяното. Травмата от случилото се е толкова голяма, че Овоно вече обмисля да сложи край на професионалната си кариера.