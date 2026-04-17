Домино ефект в Италия: Рулетката на треньорите в Серия А може да се завърти така, че да засегне и националния отбор

В Италия можем да станем свидетели на голям домино ефект при треньорите. Мениджърът на Милан Масимилиано Алегри не се разбира с част от ръководството на “росонерите“ и това може да доведе до неговото напускане, независимо дали отборът ще се класира за Шампионска лига. Това може да му отвори вратите към националния отбор на Италия, а въртележката ще продължи с търсенето на негов заместник в Милан. Но има и още един много интересен вариант за развитие на ситуацията.

Алегри може да поеме националния отбор на Италия

Дори и Милан да не се класира за Шампионска лига, бъдещето на Алегри на “Сан Сиро“ не е изобщо сигурно. Той не се разбира с голяма част от директорите на “росонерите“ и ако класира отбора в „турнира на богатите“, но не получи желаните от него подобрения по състава, най-вероятно ще си тръгне. Фаворит за негов заместник е наставникът на Болоня Винченцо Италиано. При такъв развой на събитията, Алегри ще има възможността да поеме националния отбор на Италия, а Болоня ще си търси нов треньор.

Ако Конте поеме Италия, Наполи също ще си търси нов треньор

Но има и още един вариант. Алегри може да не поеме “Скуадра адзура“, но няма да остане безработен за дълго. Антонио Конте все още не е подписал нов договор с Наполи и може да напусне след края на сезона. Това ще го постави сред фаворитите за поста на национален селекционер на Италия. Но при така стекли се обстоятелства, Наполи също ще си търси нов треньор.

