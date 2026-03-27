Италиански гранд следи нападател на Барселона на фона на изтичащия му договор

Ювентус продължава да държи под око ситуацията около Роберт Левандовски, чийто бъдещ статус в Барселона остава неясен, съобщават от "Гадзета дело Спорт". Договорът на полския нападател изтича след края на сезона, а към този момент липсва развитие по евентуалното му подновяване.

Несигурното бъдеще на Левандовски привлича вниманието на Ювентус

Според информациите, представители на торинския клуб са присъствали на място в Полша, за да наблюдават изявите на голмайстора. Самият Левандовски все още не е взел окончателно решение за следващата стъпка в кариерата си.

Още: Сравняван с Луис Суарес голаджия заменя Роберт Левандовски в Барселона

В последния мач на националния отбор той отново бе сред ключовите фигури, след като откри резултата в 63-ата минута и даде импулс за обрата. Победата бе оформена малко по-късно от полузащитника на Наполи – Пьотр Желински.

Настоящият контракт на Левандовски с Барселона му гарантира около 12,5 милиона евро годишно с бонусите. Подобно възнаграждение би го поставило сред най-добре платените футболисти в италианския елит при евентуален трансфер.

От началото на сезона до момента нападателят е записал 16 гола в 37 мача във всички турнири за каталунците, включително четири попадения в девет срещи от Шампионската лига.

Още: Пряк съперник на Барселона и още 4 клуба искат Левандовски - той се опитва да остане на "Камп Ноу"