Докато България ликува: защитник на Левски направи дузпа и загуби в дебюта си за националния отбор

В сутрешните часове на 27 март България победи националния отбор на Соломонови острови с 10:2 в мач от турнира FIFA Series в Индонезия. По същото време, в Австралия, отново в среща от приятелската надпревара, домакините победиха отбора на Камерун с 1:0. Защитникът на Левски Оливер Камдем направи дебюта си за „непобедимите лъвове“, като започна мача от първата минута. За негова жалост той направи нарушение, което доведе до дузпа, а Камерун загуби.

Оливер Камдем започна като титуляр в дебюта си

Оливер Камдем е роден във Франция, играл е за младежките гарнитури на „петлите“, като дори е бил капитан на отбора до 20 години. След като стана ясно, че няма шанс да играе за мъжкия отбор, той смени спортното си гражданство на камерунско. Той има камерунски корени, което позволи това да се случи. Той получи първата си повиквателна за мачовете от турнира FIFA Series в Австралия. Той започна като титуляр още в дебютния си мач, но за негово съжаление, той не се разви благополучно за Камерун.

Камдем направи дузпа

Малко преди да бъде заменен, при резултат 0:0, Камдем извърши нарушение в собственото си наказателно поле, което доведе до дузпа за Австралия. В 69-тата минута той настъпи Ейдън О‘Нийл, като съдията нямаше как да подмине нарушението и отсъди наказателен удар. За щастие на Камдем, вратарят на Камерун спаси. Десният бек беше изваден от игра в 75-тата минута и можеше само да гледа как „непобедимите лъвове“ губят. Джордан Бос откри резултата в 85-тата минута и оформи крайното 1:0 за Австралия.

