Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

27 март 2026, 16:50 часа 212 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Владимир Илиев триумфира в индивидуалната дисциплина на Държавното по биатлон

Владимир Илиев спечели убедително индивидуалната дисциплина при мъжете на Държавното първенство по биатлон в Банско, демонстрирайки класа и стабилност в трудни условия. Състезанието в местността Бъндеришка поляна се проведе в съкратен формат от 15 километра заради неблагоприятното време, но това не попречи на национала да наложи темпото от самото начало.

Илиев спечели с повече от 5 минути преднина пред втория

Илиев показа сигурност на стрелбището с едва две грешки и финишира с време от 49:16.1 минути, което му осигури комфортна преднина пред останалите. На повече от пет минути зад победителя остана Георги Наумов (СК НСА), който зае второто място, въпреки шест пропуска в стрелбата. Бронзовото отличие спечели Веселин Белчински (СК „Сапарева баня“), също на значителна дистанция от лидера.

При юношите титлата спечели Георги Джоргов, следван от Николай Николов и Андрей Ночев. Държавното първенство продължава в събота със спринтовите дистанции, а в неделя са преследванията.

ОЩЕ: Неостаряващият Владимир Илиев влезе в топ 10 на състезание от Световната купа по биатлон

Бойко Димитров Отговорен редактор
Още от Още спорт
