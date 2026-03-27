Важни решения в Манчестър Юнайтед: младок и ветеран остават на „Олд Трафорд“

В Манчестър Юнайтед трябва да се взимат важни решения относно бъдещето на някои футболисти. В последните години много футболисти си тръгнаха като ненужни от „Олд Трафорд“. Хари Магуайър и Коби Мейну бяха сред тези с несигурно бъдеще – защитникът заради годините си, а халфът – понеже не получаваше много игрови минути. Но според източници двамата англичани са много близко до подписване на нов договор с Манчестър Юнайтед.

Хари Магуайър преподписва за 1 година

Хари Магуайър навърши 33 години на 5 март, а напредналата му футболна възраст постави бъдещето му в Манчестър Юнайтед под въпрос. Настоящият договор на защитника изтича през лятото, но добрите му изяви през последните сезони явно са убедили ръководството на „червените дяволи“, че заслужава да му бъде предложен нов контракт. Според „Daily Mail“ англичанинът е много близо до това да се разбере с клуба, като престоят му на „Олд Трафорд“ ще бъде удължен с една година. А клубът ще има опция едностранно да удължи договора му с още една година.

Коби Мейну остава до 2031 г.

Другият футболист, който е на косъм да преподпише с Манчестър Юнайтед е Коби Мейну. Неговото бъдеще беше несигурно под ръководството на Рубен Аморим, тъй като не получаваше много игрови минути, но откакто Майкъл Карик пое отбора, 20-годишният халф е твърд титуляр. Настоящият контракт на Мейну изтича през 2027 г., като има опция за удължаване с една година. Според италианския журналист Фабрицио Романо в Манчестър Юнайтед новият договор на младия англичанин е станал приоритет откакто си върна ролята на ключов играч. Преговорите между двете страни са във финален стадии, като трябва да се уточнят последни детайли. Новото споразумение ще бъде до 2031 г.

