Президентът на Полша Карол Навроцки подписа закон за декриминализация на поляци, воюващи на страната на Украйна. Отсега нататък всички полски граждани, които са служили в Отбраните сили на Украйна от 6 април 2014 г. (когато избухна войната в Донецк и Луганск) до днес, не се считат за наемници и не подлежат на наказателна отговорност. През февруари долната камара на полския парламент - Сеймът - прие законопроекта за правна защита на полските граждани, които са се сражавали на страната на украинците срещу Русия.

Преди службата се наказваше със затвор

Законодателният акт, одобрен тогава с преобладаващо мнозинство, освобождава доброволците от наказателна отговорност за служба в украинската армия без предварително разрешение от полското Министерство на отбраната. Според предишното полско законодателство такава служба се наказваше с лишаване от свобода от три месеца до пет години.

Гласуването в Сейма беше почти единодушно. Общо 406 депутати подкрепиха законопроекта, 19 се въздържаха, а четирима гласуваха против. По-късно закконопроектът мина и през горната камара, а сега става закон с подписа на Навроцки.

Законопроектът въвежда амнистия не само за тези, които в момента се сражават в Украйна, но и за лица, които вече са осъдени по предишните правила. Той обхваща и случаи, свързани с набирането на полски граждани или жители във Въоръжените сили на Украйна.

Точният брой на поляците, които са се сражавали или продължават да се сражават на страната на Украйна, остава неясен.

