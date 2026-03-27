Нов стандарт в почистването: KClean Lux

Понякога най-големият лукс се крие в малките неща - в свежия аромат, в подреденoто пространство и в онова спокойно усещане, че всичко е точно на мястото си.

В този ритъм естествено се вписва KClean Lux - професионална фирма за почистване, известна със своята безупречна работа и лично отношение.

Защото нека признаем - в ежедневието, изпълнено със задачи и ангажименти, поддържането на приветлива и чиста среда понякога остава на заден план. И точно тук идва силата на добре организираните услуги, които KClean Lux предлага.

Основният фокус на компанията е насочен върху почистването на офиси, бизнес сгради и коирпоративни пространства. Защото там чистотата не е само детайл, а ключов фактор за продуктивност, комфорт и добър имидж. Абонаментното почистване осигурява постоянство и сигурност - работната среда остава поддържана и представителна всеки ден. Услугата включва всичко необходимо, така че пространството да заблести - прахосмукиране и измиване на твърди настилки, почистване на стъклопакети, дограми и мебели, изхвърляне на отпадъци и дезинфекция на санитарни възли.

А в ситуации след ремонт, след дълъг период на натоварване или когато просто търсим ново начало, се нуждаем от по-задълбочена намеса. Тук идва основното почистване на KClean Lux, което връща усещането за свежест и подреденост, като разкрива истинския облик на обекта. Следремонтното освежаване е насочено към пълното премахване на строителен прах, остатъци и замърсявания, така че пространството да бъде напълно готово за ползване или отдаване под наем.

Същото важи и за домовете - KClean Lux предлага както абонаментно, така и основно почистване на жилища, съобразено с конкретните нужди на клиентите.

Грижата на KClean продължава и с допълващите услуги, включително - пране на мека мебел, машинно почистване на мокети и килими, почистване на прозорци, гаражи и общи части на жилищни сгради. Гарантираме, че всеки ангажимент е съобразен с конкретните характеристики на обекта, за да осигури максимално ефективен резултат.

Зад всичко това стои ясен и професионален процес - от първоначалната консултация, през прецизния оглед, до изготвянето на прозрачна оферта в рамките на до 24 часа. Тази последователност създава доверие и спокойствие още от самото начало. А целта е само една: чисто пространство и доволни клиенти. Можете да разгледате всички услуги на KClean Lux и да запазите своя час от тук. Ще ни благодарите после - и на чисто.

адрес: гр. София, бул. „Черни Връх“ Nº 73, етаж 3

телефон: +359 88 626 3815

Email: office@kcleanlux.eu

Website: https://kcleanlux.eu/

Instagram: kclean.lux

Facebook: KClean Lux

LinkedIn: kclean-lux

TikTok: kclean.lux