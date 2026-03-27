Никола Цолов ще гради аванс във Формула 2 там, където разби конкуренцията през 2025-а

Младата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов има честта да бъде водач в генералното класиране при пилотите във Формула 2, след като спечели откриващото състезание в Мелбърн. Българският лъв събра актив от 25 точки и е със 7 точки преднина пред втория Рафаел Камара. Две от състезанията във Формула 2 - тези в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени заради военните конфликти в региона, а следващото състезание за Никола е през юни.

Втората надпревара за сезон 2026 във Формула 2 ще се състои в Монако на датите 4-7 юни, като именно там Никола ще се надява да увеличи своята преднина на върха в класирането. Интересното е, че през миналия сезон Цолов се представи изключително силно на тази писта, макар и във Формула 3. Тогава той отново имаше конкуренцията на Камара, който впоследствие стана шампион, а Никола остана втори. Сега двамата отново ще водят битка за титлата, но в по-горната Формула серия.

Цолов се представи изключително силно в Монако през 2025

През 2025-а Цолов успя да постигне най-бързото време в квалификациите в Монако и да спечели полпозишън за главното състезание. След това българинът успя да изгради преднина пред втория в още първите обиколки. Състезанието обаче беше прекъснато два пъти от колата за безопасност, първо след инцидент на Ноел Леон и второ след сблъсък между Никола Маринанджели и Брандо Бадоер. Цолов остана без конкуренция при рестартирането и спечели рекордна пета победа в категорията.

Сега Никола ще се надява отново да бъде недостижим за конкурентите си на пистата в Монако, както бе и през 2025. Пред него остават общо 11 състезания до края на сезона - по три през юни, юли и септември, и по едно през ноември и декември. Дори и да не спечели Формула 2, Никола Цолов има всички шансове да влезе във Формула 1 още през 2027 година.

