Капитанът Кръстев откровен за пореден път: „Имахме грешки, работим върху много неща “

България победи националния отбор по футбол на Соломонови острови с 10:2 в първия мач от турнира FIFA Series в Индонезия. Филип Кръстев изведе „лъвовете“ с капитанската лента, като записа 64 минути, в които вкара 2 гола. След края на срещата той даде интервю, в което на първо място поздрави съперника. Той подчерта хубавата емоция, която носи националния отбор, но и сподели, че футболистите все още допускат грешки и им предстои още работа.

Филип Кръстев: „Стана хубав мач“

Ето какво каза Филип Кръстев: „Искам да поздравя Соломоновите острови, те дадоха всичко от себе си се представиха добре. Говорих си с треньора им и той ми каза, че много от тях доскоро не са били професионални играчи. Стана хубав мач. Днес беше показно, че футболът е добър спорт. Може би с тези момчета няма да се видим никога повече, но искам да ги поздравя. Винаги съм казвал, че за националния отбор е най-хубавата емоция. Щастлив съм, че бях капитан.

„Самият ни облик трябва да е по-добър“

Имаше слабости, разбира се. Имаме да работим върху много неща. Имахме грешки и с топка, и без, но атмосферните условия бяха много тежки. Ще направим още някоя друга тренировка, ще играем с Индонезия най-вероятно и се надява, да покажем по-високо ниво. Самият ни облик трябва да е по-добър. Всеки ден, в който излизаме и играем футбол, е голяма победа. За мен лично всеки един път, в който изляза на терена, трябва да дам максимума от себе си“.

