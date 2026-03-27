Топ журналист разкри информация за бъдещето на Арне Слот в Ливърпул

Ливърпул не се намира в много цветущо положение, що се отнася до Висшата лига. „Червените“ нямат победа от 28 февруари, като следващият им мач е от първенството е чак на 11 април. Въпроси около бъдещето на Арне Слот на „Анфийлд“ отново започнаха да витаят в публичното пространство. Световноизвестният журналист Дейвид Орнстийн разкри информацията, която има за бъдещето на нидерландеца начело на актуалния шампион на Англия, като според него Ливърпул ще продължи да разчита на Слот.

„Той е част от плановете на клуба“

Ето какво каза Орнстийн в подкаста на „The Athletic FC“: „Цялата ни информация, въпреки някои противоположни съобщения, е, че Ливърпул разчита на Арне Слот и не обмисля треньорска смяна. Той е част от плановете на клуба, а приоритетът е да му осигурят отбор, който ще постига успехи. Не съм тук, за да защитавам Арне Слот. Сезонът на Ливърпул беше лош спрямо техните стандарти по отношение на представяне и резултати, а той (Слот - б.р.) е пряко замесен във всичко това.

Още: Сензационно: Мохамед Салах може да се събере в един клуб с Лионел Меси!

„Слот притежава качества“

Но ако погледнете списъка с фактори, които се натрупаха на терена и извън него, той е впечатляващ, така че не съм изненадан, че Ливърпул иска да му даде повече време. Арне Слот притежава качества, които клубът иска да вижда в един треньор – нека не забравяме, че видяхме това през миналия сезон, когато той изведе Ливърпул до шампионската титла. Той ще играе важна роля и при вземането на решения за трансфери“.

Още: Легенда на Ливърпул се бори с коварна болест