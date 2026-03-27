Рекорд! Продадоха прочута картина на Златю Бояджиев за огромна сума

27 март 2026, 16:47 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Картината на Златю Бояджиев "Две сватби" бе продадена за 280 000 евро по време на аукцион в София. Началната оценка е била между 20 000 и 35 000 евро. Наддаването е продължило близо 15 минути и е преминало при сериозна конкуренция, като цената се е увеличила значително, отразявайки интереса към творбата. Картината е закупена директно от семейеството от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас. Тя излиза на пазара за пръв път след над пет десетилетия в частна колекция.

"Две сватби" принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 - 1976). Платното разгръща многопластова панорама на зимата в Родопите, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. "Две сватби" е създадена в Париж през 1970 г. и изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба сред зимен пейзаж, в който се издигат минаре, църковна камбанария и вековно дърво.

Пореден рекорд 

Именно творба на Златю Бояджиев държеше и предишния рекорд за най-скъпо продадена картина от български художник. През ноември 2025 г. неговият "Пейзаж" бе изтъргуван за 81 000 евро на търг. Предишната най-висока цена бе платена за вариант на "Ръченица" от Иван Мърквичка, продадена преди 10 години за 75 000 евро. "Две сватби" сериозно задмина тези постижения.

Втората най-скъпо продадена картина на снощния търг е на Иван Милев "Пазачът", рисувана 1920-те години. При първоначална цена между 4000-6000 евро бе купена за 85 000 евро, предава БГНЕС.

Яна Баярова
