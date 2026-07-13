Сметната палата праща в КОНПИ бившата шефка на НДК и още трима за проверки на имуществото

Сметната палата сезира Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за няколко случая на установен конфликт на интереси, след като решенията по тях са влезли в сила през юни 2026 г. след окончателно потвърждение от Върховния административен съд. Това съобщиха от одитната институция.

Проверките засягат наскоро освободената изпълнителна директорка на "НДК-Конгресен център София" Андрияна Татарова, члена на Управителния съвет на Държавно предприятие "Национален производствен център" Динко Янев, изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" в Монтана д-р Тодор Тодоров и директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.

Сметната палата е решила да поиска от КОНПИ да извърши проверка дали имуществото на четиримата съответства на законните им доходи.

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От институцията припомнят, че на 30 юни 2025 г. тогавашната Комисия за противодействие на корупцията е установила конфликт на интереси при Андрияна Татарова след проверка по подаден сигнал.

Според установеното, през 2024 г. като изпълнителен директор на "НДК-Конгресен център София" тя еднолично е сключила договор с дружество, представлявано от нейния син, с който му е предоставила зала №2 на НДК за подготовка, реализация и заснемане на спектакъл.

Сметната палата посочва още, че до 5 февруари 2024 г. Татарова е била член на Съвета на директорите на същото дружество, представлявано от сина ѝ, както и един от действителните му собственици чрез притежавани акции. До същата дата тя е участвала и в управлението на частната фирма, като е държала близо 30% от капитала, а като действителен собственик е фигурирала до ноември 2024 г.

Заради установения конфликт на интереси КПК е наложила на Татарова глоба от 5000 лева и е постановила отнемане в полза на държавата на 476,40 лева - размера на нетното ѝ дневно възнаграждение към датата на сключване на договора. Общият размер на финансовата санкция възлиза на 5476,40 лева.

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Татарова е обжалвала решението, но то е потвърдено последователно от Административния съд София-град през декември 2025 г. и окончателно от Върховния административен съд на 24 юни 2026 г.След влизането му в сила Сметната палата е уведомила министъра на културата като орган по назначаването ѝ, както и КОНПИ за предприемане на действия по компетентност.

Одитната институция съобщава и подробности за останалите случаи.

При д-р Тодор Тодоров е установен конфликт на интереси в качеството му на изпълнителен директор и представляващ МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" в Монтана. Според КПК съпругата му е заемала длъжността началник на отделение в болницата, което е поставяло директора в положение да упражнява контрол върху дейността на свързано с него лице. Освен това той е подписвал протоколи за допълнително материално стимулиране в полза на съпругата си.

За нарушенията КПК е наложила на Тодоров санкции в общ размер на 13 394 лева. След съдебното обжалване част от жалбите му са уважени, а друга част са отхвърлени от Административния съд в Монтана и Върховния административен съд. Влязлото в сила решение в частта за конфликта на интереси е основание Сметната палата да сезира КОНПИ за имуществена проверка.

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Конфликт на интереси е установен и при директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. Според КПК той е назначил съпругата си на длъжността старши учител по математика с безсрочен трудов договор, а впоследствие е подписал и допълнителни споразумения към него.

На Канев е наложена глоба от 5000 лева, както и отнемане в полза на държавата на нетното му дневно възнаграждение за деня на нарушението в размер на 132,56 лева. След приключване на съдебните производства решението на КПК е потвърдено изцяло и е влязло в сила, поради което Сметната палата е изпратила случая в КОНПИ за проверка на имущественото му състояние.

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