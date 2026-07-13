Не са само The Cure, Gorillaz и Moby: 13 банди на PHILLGOOD, които не бива да пропускате

Броени дни ни делят от първото издание на фестивала PHILLGOOD в Пловдив и усещането е, че ни предстои историческо събитие. На 17, 18 и 19 юли на Гребната база в Града под тепетата ни очакват срещи с легендарни имена в света на музиката - хедлайнерите The Cure, Gorillaz и Moby. Още при обявяването им стана ясно, че този фестивал ще бъде грандиозен и ще отвори още по-широко пътя на големите световни имена към музикалните сцени в България. И понеже трите хедлайнерски имена нямат нужда от подробно представяне, днес ще обърнем внимание на някои от останалите банди, които ще се изявяват на трите сцени и ще ни подгреят във фестивалните дни.

Вече обърнахме сериозно внимание на българското участие на PHILLGOOD, така че сега ще се насочим към чуждестранните гости. Представяме ви 13 групи, които ще се изявяват преди хедлайнерите, но в никакъв случай не бива да пропускате.

17 юли: Just Mustard, The Subways, Acid Arabs, Wolf Alice

Първият ден на PHILLGOOD ще даде ударно начало на фестивала. Още в 18 ч. ще видим Just Mustard, които ще са първата банда на Main Stage.

Те са ирландска експериментална рок група от Дъндолк, графство Лаут, основана през 2015 г. Бандата създава прецизна смесица от нойз рок, шугейз и трип-хоп, като използва енергични ритми, атмосферни китарни партии и омагьосващия вокал на Кейти Бол. В началото Бол започва да пише музика с нейни приятели: китаристите Дейвид Нунан и Мете Калион, както и басиста Роб Кларк. Сближава ги общата им любов към групи като Radiohead и Sonic Youth. Започват да свирят в родния си град и в крайна сметка през 2017 г. към състава им се присъединява барабанистът Шейн Магуайър, с което бандата добива завършен вид. През октомври 2025 г. Just Mustard издадоха третия си албум "We Were Just Here", който е техният най-светъл, поглъщащ и хипнотичен запис досега.

Оставаме на основната сцена, където в 19:30 ч. излизат The Subways. Те са английско рок трио, сформирано през 2002 г. Известна с енергичния си пънк и инди-поп, в момента групата се състои от Били Лън (вокали/китара), Шарлот Купър (вокали/бас) и Камий Филипс (барабани). Те получават ранна слава, като печелят конкурса на фестивала в Гластънбъри през 2004 г. и издават дебютния си албум "Young for Eternity" през 2005 г. The Subways преминават от свирене в малки местни кръчми до участия на главни сцени на големи фестивали във Великобритания, включително Рединг и Лийдс, където изграждат силно лоялна фен база. Основателят барабанист Джош Морган напуска групата в края на 2020 г. и е заменен от барабанистката Камий Филипс. Триото издава петия си студиен албум "Uncertain Joys" през 2023 г.

В 21 ч. на Phillrave Stage ще излезе дуото Acid Arab. Френско-алжирската формация от Париж съчетава музика от Близкия изток и Северна Африка с електронни ритми. Стилът им е известен като "ориенталски ейсид" и комбинира бързо техно с традиционни инструменти, за да накара хората да танцуват. Групата е създадена през 2012 г., след като диджеите Гуидо Миниски и Ерве Карвальо основават състава след пътуване до Тунис, водени от желанието да слеят западната танцова музика с източната култура. По-късно към тях се присъединяват и други музиканти, като например Кензи Бурас (клавишни). Често канят гост-изпълнители от страни като Алжир, Сирия и Турция. Групата издава първия си мини-албум "Acid Arab Collections" през 2013 г., а след това и три студийни албума: "Musique de France" (2016), "Jdid" (2019) и "Trois" (2023). Изнасяли са концерти по целия свят, а след броени дни ще ги чуем и на родна почва.

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Връщаме се на основната сцена в 21 ч., където очакваме Wolf Alice - "скритият хедлайнер" на първата вечер на PHILLGOOD. Wolf Alice е английска алтернативен рок група от Северен Лондон. Създадена през 2010 г. от певицата Ели Роузуел и китариста Джоф Оди, бандата се разраства до четиричленен състав през 2012 г. с привличането на басиста Тео Елис и барабаниста Джоел Ейми. Групата е популярна със съчетаването на ефирен поп със силен, тежък рок.

През 2015 г. издават дебютния си студиен албум "My Love Is Cool", който достига второ място в британските класации и включва хитовия сингъл "Moaning Lisa Smile". Три години по-късно Wolf Alice печелят престижната британска награда "Меркюри" за високо оценения си втори албум "Visions of a Life". През 2021 г. достигат първото място във Великобритания с третия си албум "Blue Weekend", който им носи и награда "Брит" за най-добра група. През 2025 г. подписват договор с Columbia Records и издават четвъртия си студиен албум "The Clearing", който дебютира под номер едно в британските класации.

18 юли: Los Bitchos, Sleaford Mods, Kneecap, Apashe & Brass Orchestra

Вторият ден на фестивала PHILLGOOD отново ни предлага богата музикална програма. И ако е ясно, че "черешката на тортата" са хедлайнерите Gorillaz, то нека да видим и какво друго ще можем да видим и чуем на 18 юли.

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Още с отварянето на вратите насочваме вниманието към Main Stage, където в 18 ч. забиват Los Bitchos. Изцяло дамската инструментална група, базирана в Лондон, е създадена през 2017 г. и съчетава психеделичен сърф рок, анадолски рок от 70-те години и латиноамериканска кумбия. Тяхната жизнерадостна музика, водена от китарни рифове, звучи като перфектния саундтрак за щуро парти в пустинята. Момичетата в групата са коя от коя по-шарени: Сера Петале (китара), родена в Австралия, с турски корени; Агустина Руис (китара и синтезатор) от Уругвай; Жозефин Йонсон (бас) от Швеция; Ник Кроушоу (барабани) от Англия.

Los Bitchos изпълняват предимно инструментална музика и нямат водещи вокалисти, но по време на песните си отправят закачливи възгласи и викове. Дебютният им албум "Let the Festivities Begin!" (2022), е продуциран от Алекс Капранос от групата Franz Ferdinand. Песента "Lindsay Goes to Mykonos", вдъхновена от риалити звездата Линдзи Лоън, е едно от най-популярните им парчера. Los Bitchos са свирили на големи фестивали като Coachella и Glastonbury, а съвсем скоро в портфолиото си ще поставят и участие в българския PHILLGOOD.

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След тях идват Sleaford Mods. Те са са английско електронно пънк дуо, сформирано в Нотингам през 2007 г. Групата се състои от вокалиста Джейсън Уилямсън (текст) и инструменталиста Андрю Фърн (музика). Те са известни със суровия си, минималистичен звук и гневни текстове за работническата класа и ежедневието във Великобритания по време на ерата на строги икономии.

Досега са издали няколко албума, а последната им голяам продукция - "The Demise of Planet X", излезе в началото на 2026 г. През годините са работили с големи изпълнители като The Prodigy, Leftfield и Ейми Тейлър.

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Трети поред на Main Stage излизат скандалните Kneecap. Те са ирландско хип-хоп трио от Белфаст, Северна Ирландия. Сформирана през 2017 г., групата включва рапърите Mo Chara (Liam Óg Ó hAnnaidh), Móglaí Bap (Naoise Ó Cairealláin) и DJ/продуцент DJ Próvaí (J. J. Ó Dochartaigh). Kneecap са известни с рапирането си на смесица от английски и ирландски език. Съчетават тежки рейв и трап бийтове с груби, анархични и политически заредени текстове за младежката култура на работническата класа в Белфаст.

Рапирането на ирландски език е политически избор за тях. Те се стремят да си възвърнат един маргинализиран език и да го направят актуален за съвременното поколение. А името им? То се отнася до известно паравоенно наказание, използвано по време на "Смутните времена" в Северна Ирландия. Kneecap са изключително откровени в подкрепата си за обединена Ирландия. Техните възгледи и провокативни изпълнения често предизвикват както похвали, така и обществено негодувание, предизвикало отменянето на техни концерти.

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Още една група, която не бива да пропускате, ще се изяви след края на шоуто на Gorillaz. Apashe & Brass Orchestra излиза на PhillCool Stage 30 минути след полунощ. Апаше е роден в Белгия, но е базиран в Монреал. Той е продуцент на електронна музика, известен с характерния си "величествен" звук. Съчетава класическа оркестрова музика с тежък бас, трап и хип-хоп. В концертите му на живо участва и Брас оркестър, който съчетава духови и ударни инструменти в комбинация с електронна продукция.

19 юли: Son Lux, Einstürzende Neubauten, Suede, Kadebostany, Thievery Corporation

Третият и последен ден на PHILLGOOD ще ни даде перфектния завършек на първото издание на фестивала. Списъкът с чуждестранните банди, които не бива да пропускате на 19 юли, започва с излизането на Son Lux в 18 ч. на Main Stage.

Son Lux е американска група за експериментален пост-рок и електроника, известна със своята детайлна музика, която прекрачва границите на жанровете. Основана от композитора Райън Лот през 2007 г., започва като солов проект, но през 2014 г. се разраства до трио с участието на китариста Рафик Батия и барабаниста Иън Чанг. Tе изграждат музиката си от "молекулярно ниво", съчетавайки класически инструменти, електронни бийтове и смели импровизации за създаване на уникални звукови картини. Триото придоби огромна световна слава с композирането на високо оценения и жанрово нестандартен саундтрак към отличения с "Оскар" филм "Всичко навсякъде наведнъж". Работата им в киното им носи номинации както за награда "Оскар", така и за BAFTA.

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Идва време и за легендарните Einstürzende Neubauten, които излизат след това. Ако случайно не знаете, Einstürzende Neubauten е пионерска немска авангардна и експериментална музикална група, сформирана в Западен Берлин на 1 април 1980 г. Основана от фронтмена Бликса Баргелд и перкусиониста Н.У. Унрух, групата се превръща в определящ глас на индустриалната музика, използвайки инструменти, изработени по поръчка от скрап, индустриални инструменти, строителни материали и електрически бормашини. Името им буквално се превежда като "Срутващи се нови сгради", директен намек за архитектурата на Берлин от ерата на Студената война след Втората световна война.

Дебютният им албум "Kollaps" (1981) установява суров, абразивен план на дрънкащ метъл, крещящи вокали и системно разрушение. Тази ера достига кулминацията си с "Halber Mensch" (1985), който въвежда сложни ритмични структури и хорови елементи. След това групата се насочва към структурирано писане на песни и политическа критика с "Haus der Lüge" (1989). По-късни издания като "Tabula Rasa" (1993) въвеждат електронни текстури и по-тихи, по-философски атмосфери. Техният забележителен албум "Silence is Sexy" (2000) изследва творческата сила на тихите пространства, използвайки амбиентни полеви записи и неконвенционални елементи като звука на горяща цигара. Те продължават да правят турнета и да записват през 2020-те, издавайки "Alles in Allem" (2020).

Отиваме на PhillCool Stage, където в 19:30 ч. излизат Kadebostany. Това е швейцарски електро-поп проект, създаден през 2008 г. в Женева от продуцента и автор на песни Гийом дьо Кадебостани, известен още като президент Кадебостан. Групата е популярна със своята уникална визуална идентичност, изградена около измислена микродържава, наречена "Република Кадебостани" – замислена като културен "котел", в който се смесват различни влияния, без граници.

Проектът използва военни униформи, визуални елементи, вдъхновени от естетиката на пропагандата, и знамена, за да създаде театрално и потапящо преживяване. Описвано от създателя си като "изтънчена музика с масов обхват", звученето на групата съчетава фючър поп, електронни бийтове, инди, духови инструменти и разнообразни фолклорни влияния от цял ​​свят. Докато Гийом определя творческата посока, проектът често преминава през различни музикални етапи с участието на различни гост-вокалисти.

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По същото време на главната сцена ще се вихрят Suede. Те са английска алтернативна рок група, сформирана в Лондон през 1989 г. Пионери са в движението бритпоп през 90-те години на миналия век. Групата е водена от харизматичния певец Брет Андерсън и басиста Мат Осман. Suede бързо са наречени "Най-добрата нова група във Великобритания" от британската музикална преса. Дебютният им едноименен албум, излязъл през 1993 г., става най-бързо продаваният дебютен албум във Великобритания от почти десетилетие и печели престижната музикална награда "Меркюри".

Ранният им звук е силно повлиян от китариста Бърнард Бътлър, който напуска през 1994 г. Китаристът Ричард Оукс го заменя, а клавиристът Нийл Кодлинг се присъединява скоро след това. Групата се разпада през 2003 г., но прави вълнуващо завръщане през 2010 г.

Завършваме с Thievery Corporation отново на PhillGood Stage, които по график трябва да се появяват след края на шоуто на Moby на основната сцена. Thievery Corporation е електронно музикално дуо от Вашингтон, окръг Колумбия. Създадени от Роб Гарза и Ерик Хилтън през 1995 г., те са известни със смесването на чил-аут, дъб, боса нова и ейсид джаз. Техният независим успех и неоспорим жанров звук ги правят световни пионери на даунтемпо електронната сцена.

Както виждате, макар хедлайнерите на PHILLGOOD да са убийствено силни - The Cure, Gorillaz и Moby, и през трите дни ще бъде пълно с различна и качествена музика. Място за колебание няма, а последни билети все още има в Ticket Station, така че влизайте, взимайте и идвайте. Лято е, време е всички да се почувстваме добре, защото доброто настроение винаги е актуално.