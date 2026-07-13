Плащаме същите пари, но вече купуваме по-лоши лаптопи и телефони: Какво се случва

Нов лаптоп, смартфон или „Плейстейшън 5“ днес струват значително повече, отколкото преди няколко месеца. Причината е, че чиповете за оперативна памет се изкупуват масово за центрове за изкуствен интелект, което води до значително по-малко наличности за устройствата в магазините за електроника.

„Бяхме свикнали устройствата да стават все по-евтини“, казва Томас Хохстенбах от технологичния сайт „Туикърс“ за нидерландската телевизия Ен О Ес. Очакванията до неотдавна бяха за същите пари след една или две години да може да се купува по-добър лаптоп или телефон. „Сега просто вече не е така. В момента вероятно купуваш по-лошо устройство, отколкото преди година“, допълва експертът.

Разликата се вижда ясно в компютърен магазин във Валкенсваард. Два лаптопа, които много си приличат - единият има памет от 8 GB и струва 549 евро, другият има 16 GB, но останалите характеристики са много сходни. Заради допълнителната оперативна памет обаче трябва да се плати много повече: този лаптоп е с 200 евро по-скъп.

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Лаптопите и другите електронни устройства се нуждаят от оперативна памет, за да изпълняват изискваните от тях задачи. При недостатъчна оперативна памет устройството в даден момент става много бавно. „Ако искате само да сърфирате в интернет или да пишете имейли, 8 GB са напълно достатъчни. Но ако искате да гледате филм, да работите интензивно с „Ексел“ или да имате отворени много празорци, 16 GB са по-добри“, казва управителят на магазина.

Повишаващите се цени на чиповете памет още през есента бяха усетени от хората, които сами сглобяват компютри за игри. Те купуват оперативната памет като отделна част, но тя вече беше значително по-скъпа.

„Сега просто плащате с 50 - 200 евро повече, в зависимост от това колко памет има в устройството“, казва той. Същото се наблюдава и при един от най-популярните смартфони на „Самсунг“. „Моделите „Галакси Ей“ от тази година са с 50 евро по-скъпи от миналогодишните, въпреки че всъщност става дума за същия телефон с точно толкова памет. Така че, ако искате телефон, който е толкова добър, колкото миналогодишния, просто плащате повече.“

Това важи и за игровите конзоли: „Плейстейшън 5“ сега е с 100 евро по-скъпа, отколкото в началото на тази година. „Майкрософт“ обяви, че от август „Икс бокс“ също ще поскъпне.

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Производителите на лаптопи с „Уиндоус“ правят и нещо друго: монтират 8 GB, а не 16 GB оперативна памет, докато цената остава същата, тъй като не искат да правят устройствата прекалено скъпи. „Така че те произвеждат по-лош лаптоп. Ако сега купите лаптоп за 500 евро в магазина, за тези пари просто получавате по-лош лаптоп, отколкото миналата година.“

Няма изгледи смарт чиповете да поевтинеят в близко бъдеще. Напротив, тримата големи производители очакват търсенето им за центрове за изкуствен интелект да продължи да нараства, се казва в репортажа.

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